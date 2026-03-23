Projeto de extensão de estrada que vai desafogar a BR-116 sofre novo revés

Atualmente, rodovia liga Porto Alegre até Sapucaia do Sul Jonathan Heckler / Agencia RBS

Já virou rotina. A cada semestre, os moradores da Região Metropolitana e da Serra recebem a confirmação de que a obra que promete desafogar a BR-116 vai demorar mais tempo para iniciar.

O motivo é sempre o mesmo: a dificuldade para concluir o projeto de extensão da Rodovia do Parque em direção à serra gaúcha. Agora, a empresa Magna tem até novembro de 2026 para concluir a fase de estudos.

A vigência do contrato também sofreu alteração, sendo estendida até maio de 2027. Originalmente, os trabalhos deveriam ter sido finalizados em janeiro de 2024.

Após a conclusão do projeto, se houver recursos disponíveis, uma nova licitação será realizada para executar a obra. Uma análise preliminar aponta que o trecho ampliado da BR-448 terá entre 15 e 20 quilômetros e custará em torno de R$ 1,7 bilhão.

A construção seria executada num prazo de três anos. Com isso, a ampliação não será viabilizada antes de 2031.

A Rodovia do Parque foi inaugurada em 2013. Seu traçado tem 22 quilômetros entre Porto Alegre e Sapucaia do Sul. A estrada nasceu defasada, pois não conseguiu amenizar os congestionamentos da BR-116, entre Novo Hamburgo e Sapucaia do Sul.

Mudança de traçado

O projeto original previa uma ampliação da rodovia que se inclinava para o oeste, após a região do Rio dos Sinos. Porém, a ideia foi revista. A ampliação ocorrerá mais para o leste, seguindo quase que uma linha reta, a partir de Esteio. O novo traçado passará por menos propriedades privadas.

Traçado original