Por que Porto Alegre está ganhando tantos quebra-molas

Segundo a EPTC, após a instalação, o resultado é imediato. Alex Rocha / PMPA

Se você ainda não passou por um quebra-mola em Porto Alegre recentemente, prepare-se. Em breve, alguma destas lombadas físicas pode cruzar seu trajeto.

Somente nos últimos dias, novos redutores de velocidade estão sendo instalados nas avenidas Protásio Alves e Vicente Monteggia e na Rua Anita Garibaldi. Antes mesmo da colocação dos equipamentos, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) já tem posicionado placas informativas.

De acordo com o órgão de trânsito, a decisão de instalar os novos dispositivos se deve a uma necessidade de aumentar a segurança viária na cidade. Os locais escolhidos registram frequentes acidentes de trânsito por excesso de velocidade.

Segundo a EPTC, após a instalação, o resultado é imediato. Somente no ano passado, 147 novos quebra-molas foram posicionados em Porto Alegre.

Aumento de mortes

Entre janeiro e fevereiro de 2026, Porto Alegre registrou 18 mortes no trânsito. O número é um recorde desde a última década.

Regra rígida

Em 1998, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tornou mais restritiva a construção de quebra-molas. Antes, os equipamentos podiam ser instalados sem um critério definido. Desde a grande reforma da nova lei de trânsito, para colocar um quebra-mola, o órgão de trânsito precisa realizar um estudo técnico de engenharia de tráfego que demonstre risco de acidentes e necessidade de redução de velocidade.

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