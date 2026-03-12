Por que as obras de troca de asfalto não são realizadas à noite no RS

Prefeitura de Porto Alegre chegou a realizar alguns serviços à noite. Rodger Timm / Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Divulgação

A BR-290, na região de Eldorado do Sul, está passando por troca de asfalto. As obras estão sendo realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ao longo desta semana.

Mesmo fora do horário de pico, os serviços têm ocasionado um grande congestionamento. Usuários da rodovia manifestam ficar mais de duas horas presos na lentidão do trânsito.

O assunto é polêmico e costuma causar divergência. Há consenso quando se diz que a conservação do asfalto de ruas, avenidas e rodovias é de vital importância para evitar acidentes e danos aos veículos.

No entanto, o horário e dia em que as obras devem ser realizadas variam segundo o impacto em cada pessoa envolvida. Há quem entenda que os serviços devem ser realizados à noite.

E por que, então, isso não ocorre? A coluna ouviu representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Empresa Pública de Rodovias (EGR), prefeitura de Porto Alegre e concessionária Motiva ViaSul — responsável pela BR-101, freeway, BR-386 e Rodovia do Parque.

Na avaliação do Dnit, serviços noturnos envolvem um custo maior, já que há necessidade de se pagar um valor adicional aos trabalhadores. Além disso, há risco de assaltos tanto aos profissionais envolvidos quanto aos motoristas que enfrentam congestionamento.

O risco de acidentes costuma ser mais alto diante da falta de luminosidade. As baixas temperaturas da madrugada também dificultam a aderência do produto no asfalto. Dessa forma, o Dnit descarta a execução dos serviços nestes horários. Em regiões onde há grande movimentação aos finais de semana, a troca de asfalto também não é realizada.

Nas rodovias estaduais, o Daer informa também que não realiza troca de asfalto à noite. O motivo também envolve custos, que são mais altos e o departamento seria questionado por órgãos de controle porque os valores aumentariam significativamente.

Sobre realizar as obras aos finais de semana, essa execução acontece, mas, se há períodos chuvosos aos sábados e domingos, os trabalhos são realizados em dias úteis.

Nas rodovias estaduais sob administração da EGR, alguns serviços até ocorrem durante a noite. Mas, para melhor qualidade da entrega, e por questões de segurança, a troca de asfalto ocorre durante o dia.

O serviço em finais de semana é evitado em regiões mais turísticas. Mas, onde não há maior movimento aos sábados e domingos, as empresas contratadas executam os trabalhos neste período para reduzir os impactos durante a semana.

Já a prefeitura de Porto Alegre chegou a realizar alguns serviços à noite. No entanto, neste período há reclamação de moradores por causa do barulho. Pelo código de posturas do município, a partir das 22h é preciso observar o horário de silêncio. O Executivo municipal enviou à coluna a seguinte nota:

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), informa que realiza os serviços de conservação de vias durante o dia e nos finais de semana. O código de posturas do Município determina horário de silêncio a partir das 22h.

Sobre o asfalto morno, a produção de massas asfálticas com o aditivo para asfalto mormo é utilizada durante as estações mais frias do ano, possibilitando uma janela de trabalho maior em dias com temperaturas muito baixas. No inverno do ano passado, este tipo de asfalto foi utilizado pelas equipes da Diretoria de Conservação de Vias (DCVU), que prevê nova utilização no inverno deste ano de 2026.

Exceção

A exceção é o que é realizado pela Motiva ViaSul. A concessionária costuma executar troca de pavimento à noite.