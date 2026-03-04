Pavimentação de estrada no bairro-cidade do Zaffari é concluída e vira alternativa à BR-116

Trecho de chão batido ganhou asfalto Pavicon / Divulgação

Motoristas que passam pelo Vale do Sinos ganharam mais uma opção de deslocamento. Um trecho de três quilômetros foi asfaltado.

As obras, contratadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), fazem parte de uma contrapartida do Grupo Zaffari. A empresa Pavicon ficou responsável pelo serviço.

A Estrada Presidente Lucena ganhou pavimento e sinalização. A rede de energia precisou ser deslocada. O investimento na obra totaliza R$ 6,99 milhões.

A estrada é uma opção para quem se desloca entre o bairro Primavera, em Novo Hamburgo, e o bairro Scharlau, em São Leopoldo, evitando a BR-116. Também poderá ser uma nova alternativa para quem trafega entre Estância Velha e a RS-240.

No século 19, a estrada era usada pelos tropeiros, que passavam pelo Vale do Sinos em direção a Porto Alegre.

Contrapartida