Para recuperar parque, prefeitura de Porto Alegre busca quem quer mais de 10 mil pinheiros 

Unidade de conservação é um dos maiores parques abertos à visitação da Região Metropolitana. Divulgação / Prefeitura de Viamão

A prefeitura de Porto Alegre vai leiloar 13 mil pinheiros. As árvores ocupam 29 hectares do Parque Saint Hilaire, localizado entre a Capital e a cidade de Viamão.

A disputa será realizada na quinta-feira (19). O volume total de madeira corresponde a 13,5 mil m³. Vencerá a disputa quem oferecer o maior valor, a partir de R$ 314 mil.

O ganhador do leilão precisará cortar as árvores e retirá-las do parque. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), a medida é necessária porque o bioma Pampa (campo nativo) está perdendo espaço para a espécie exótica invasora, também conhecida como Pinus.

Além disso, a "paulatina aposentadoria de servidores inviabilizou a realização do controle do avanço da espécie, comprometendo os serviços de conservação do ambiente natural da unidade de conservação". O corte das árvores é previsto no plano de manejo do parque e consta no Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

Ainda de acordo com a secretaria, o povoamento de pinus ocorreu de forma espontânea, por meio de sementes dispersadas pelo vento provenientes de áreas vizinhas.

A supressão das espécies é apontada como o primeiro passo para a recuperação da área degradada. A venda da madeira ainda resultará em recursos para os cofres públicos.