Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

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Para deixar pedágio mais barato, governo gaúcho atende recomendações do TCE e adia leilão de rodovias estaduais

Mesmo com alterações, disputa deverá ser realizada em 2026

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