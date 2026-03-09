Para baratear pedágio, rodovia da serra gaúcha deixará de ter cobrança de tarifa

Das nove rodovias previstas para compor o bloco 1 de concessões do governo do Estado, mais uma está deixando a relação. Ela está localizada na serra gaúcha.
A RS-466, localizada entre Canela e Gramado, teria um ponto de cobrança no modelo free flow, com tarifa de R$ 5,92. A estrada não seria duplicada.
Também não teria a construção de uma terceira faixa. Segundo os prefeitos das duas cidades, a cobrança impactaria economicamente a região.
A rodovia liga a RS-235 ao Parque do Caracol. Ela tem 7,2 km de extensão e conecta alguns dos principais pontos turísticos e destinos da região.
O objetivo é reduzir o valor do pedágio, considerado elevado. O teto da tarifa deve reduzir em R$ 0,02 por quilômetro rodado — de R$ 0,21 para R$ 0,19.
RS-040
Essa é a segunda rodovia retirada do bloco 1. A RS-040 também não constará na relação. Dessa forma, a partir de 2027, a rodovia deixará de cobrar pedágio e será administrada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).
A RS-118, que não terá pedágio, será devolvida ao Daer após a conclusão da duplicação prevista para ocorrer entre Gravataí e Viamão. Essa intervenção é programada para iniciar em 2035 e ser entregue em 2036.