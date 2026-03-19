Lei estadual exige que nova forma de acesso aos estádios de futebol no RS seja obrigatória

Tecnologia já está em uso Inter / Divulgação

Agora é lei estadual. Os estádios de futebol com mais de 20 mil lugares precisam colocar em prática a nova forma de acesso de seus torcedores.

Na segunda-feira (16), o governo do Estado sancionou a lei que determina o uso de biometria facial para entrada do público. A medida atinge a Arena e o Beira-Rio, além do Centenário, do Caxias, do Colosso da Lagoa, do Ypiranga de Erechim, e da Boca do Lobo, do Pelotas.

A responsabilidade pela instalação, operação e manutenção do sistema é dos clubes. Segundo a dupla Gre-Nal, a Lei Geral do Esporte - em vigor desde a metade do ano passado - já exigia a biometria, que está disponível em todos os pontos de acesso da Arena e do Beira-Rio.

Caso o sistema não reconheça a identidade do torcedor, o clube deverá exigir outras formas de identificação complementares, tais como a apresentação de documentos de identidade. Já o estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, não precisa seguir a determinação por ter capacidade para 19,9 mil torcedores.

As informações poderão ser repassadas para a autoridade policial ou judicial em caso de solicitação. Se o clube não seguir a determinação, será multado na primeira infração.

Se o problema persistir, a entidade pode ter o alvará de funcionamento do estádio suspenso. Em caso de nova reincidência, o alvará poderá ser cassado de forma definitiva.