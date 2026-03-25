Mais de um ano após avião com gaúchos cair em São Paulo, Aeronáutica segue duas linhas de investigação

Aeronave havia decolado do Campo de Marte WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

Pouco tempo após completar um ano, o acidente envolvendo o avião King Air F90 que caiu em São Paulo teve novas informações divulgadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Segundo o órgão da Força Aérea Brasileira (FAB), aproximadamente 50% da investigação foram desenvolvidos.

As equipes envolvidas trabalham na coleta de dados sobre os componentes e os sistemas da aeronave, desempenho técnico do piloto e aspectos psicológicos do condutor. O acidente ocorreu em 7 de fevereiro de 2025.

Também são examinadas questões de segurança relacionadas à operação de aeronave, com seus sistemas e componentes. A averiguação envolve igualmente a manutenção e os reparos pelos quais o avião passou.

A aeronave, fabricada em 1981, decolou do Aeródromo Campo de Marte, São Paulo, com destino ao Aeroporto Salgado Filho. O piloto buscou alertar a torre de controle de que estava enfrentando dificuldades.

Gustavo Medeiros chegou a solicitar retorno ao aeródromo de origem. A aeronave era de propriedade do advogado Márcio Carpena, que também estava no avião.

O voo foi interrompido na Avenida Marquês de São Vicente, onde caiu e colidiu com um ônibus. Ambos os ocupantes da aeronave morreram na queda.

Dias após o acidente, o Cenipa antecipou que a falha ou o mau funcionamento do motor foram as possíveis causas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), esse problema pode estar relacionado com a perda de potência, vibração, ruído, fumaça, vazamentos ou separação de partes do motor.