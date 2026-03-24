Mais de 50 empresas têm interesse em espaços comerciais de viaduto histórico de Porto Alegre

Obra será entregue com quase dois anos de atraso Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na próxima terça-feira (31), a obra do viaduto Otávio Rocha será entregue. Os tapumes que ainda protegem a reforma no Centro Histórico serão retirados a partir de sexta-feira (27).

A revitalização será entregue com quase dois anos de atraso. Originalmente, os trabalhos deveriam ter sido finalizados em maio de 2024.

A partir de abril, o consórcio Confia no Centro, formado pelo Bar Justo e pelo Café Mal Assombrado, fará a gestão dos 29 espaços comerciais na estrutura. O contrato com a prefeitura deverá ser assinado na próxima semana.

Antes disso, o grupo precisará desembolsar R$ 79,1 mil referentes ao valor da outorga oferecida no leilão. Daqui a nove meses, o consórcio também precisará pagar R$ 33,9 mil mensais para a prefeitura.

Enquanto isso, o Confia no Centro já recebeu mais de 50 propostas de empresas interessadas em ocupar os 29 espaços comerciais do viaduto. O consórcio terá 90 dias para colocar em funcionamento 85% das lojas - 25 dos 29 espaços comerciais.