Inter oferece imóvel como garantia por dívida, mas Justiça considera oferta insuficiente

Empresário cobra R$ 700 mil, entre honorários e juros. Ricardo Duarte, Inter

O Inter sofreu uma derrota na justiça gaúcha. Na quarta-feira (18), o juiz Rodrigo de Souza Allem, da 18ª Vara Cível de Porto Alegre negou pedido apresentado pelo Colorado.

O clube havia ofertado o Parque Gigante, incluindo seu Centro de Treinamentos (CT) como garantia em juízo na ação movida pelo empresário Pablo Leclerc Fluxa. Ele cobra R$ 700 mil, entre honorários e juros, por seu trabalho na contratação de Carlos Palácios em 2021.

O magistrado entendeu que o Parque Gigante e o CT possuem diversas dívidas anteriores registradas. Dessa forma, o imóvel não garante o pagamento da dívida, caso o Inter perca a ação.

“Mantenho o indeferimento do efeito suspensivo. Tal qual referiu a parte embargada, o bem ofertado a título de garantia do juízo tem inúmeros gravames pretéritos anotados na matrícula, vide evento 38, não servindo, ao fim, a assegurar o débito no caso de improcedência dos embargos”, diz um trecho da decisão de Allem.

Antes de descobrir qual área havia sido apresentada como garantia, a coluna procurou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que se limitou a informar apenas o número do registro de imóvel. O Inter também foi procurado e apenas comentou que, “como o processo ainda está sendo discutido, o clube não vai se manifestar no momento sobre o assunto”.

No entanto, a coluna conseguiu confirmar que o número do registro do imóvel se trata da área do Parque Gigante e o CT. A defesa de Pablo Leclerc Fluxa também foi procurada, mas não retornou aos contatos feitos pela reportagem.

Antes disso, o Colorado havia indicado como garantia uma máquina de iluminação do gramado do Beira-Rio, avaliada atualmente em cerca de R$ 1 milhão. A justiça gaúcha, no entanto, não aceitou esse bem.

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