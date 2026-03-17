Fim de projeto de ponte aguardada há 60 anos no RS fica mais distante

Atualmente, a travessia é feita por balsa. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As balsas seguirão cruzando o Rio Jacuí, na Região Carbonífera, por mais tempo. A construção da ponte entre Triunfo e São Jerônimo, prometida há 60 anos, foi adiada pela terceira vez.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) voltou a prorrogar o término da elaboração do projeto executivo em mais seis meses. O trabalho é considerado complexo.

Agora, a empresa Magna Engenharia terá até 13 de setembro para concluir os estudos. A vigência do contrato também sofreu alteração, sendo estendida até março de 2027. O trabalho está sendo realizado ao custo de R$ 2,58 milhões.

Essa é a última etapa antes do início da construção da ponte. Originalmente, os estudos deveriam ter sido finalizados em março de 2025.

Um estudo de viabilidade já definiu o traçado. A ponte ficará mais ao leste em relação ao local onde hoje passa a balsa. Além da construção sobre o rio, será preciso conectar a estrutura à BR-470 com asfalto, etapa que também está prevista no projeto.

Hoje, a travessia dura até 15 minutos e é feita exclusivamente de balsa. Em média, cerca de mil veículos passam por dia pela região.

Devido à falta de uma passagem a seco, a BR-470 fica dividida em duas nessa região. Em épocas de forte estiagem ou de chuvas muito intensas, o serviço chega a ser interrompido.

Histórico

No governo Yeda Crusius (2007-2011), uma placa foi colocada na estrada avisando os moradores de que a ponte seria construída. Na época, a rodovia ainda era de competência do Estado.

Em 2015, a estrada foi federalizada e, desde então, a obra passou a ser de responsabilidade do Dnit. Em 2021, a bancada federal gaúcha destinou R$ 3,2 milhões para a elaboração de projeto. Porém, a licitação não foi realizada e o recurso foi direcionado para outra obra.