Emissão de passaportes é suspensa no RS

Entre 300 e 350 pessoas são atendidas diariamente na Capital. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Quem busca emitir ou renovar o passaporte no Rio Grande do Sul não está conseguindo agendar atendimento. Não há datas disponíveis para Porto Alegre e nas cidades do interior, como Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Santana do Livramento.

Segundo a superintendência da Polícia Federal no Estado, os novos agendamentos foram suspensos a partir de quarta-feira (18). O motivo é uma paralisação nacional da Associação dos Delegados da Polícia Federal.

Os requerentes que têm agendamento marcado serão atendidos nas datas estipuladas. Casos de urgência, desde que devidamente comprovados, também poderão dar prosseguimento à solicitação.

A retirada de passaportes também foi afetada. Apenas casos urgentes serão atendidos. Como a suspensão é recente e depende de adesão dos delegados, a Polícia Federal ainda avalia quais serviços são afetados.

Alta demanda

Recentemente, o agendamento de solicitação ou renovação de passaporte enfrentou alta demanda. De acordo com a superintendência no Rio Grande do Sul, a procura havia crescido por causa do período de férias.

Em períodos normais, a espera pela entrega da documentação leva alguns dias. Entre 300 e 350 pessoas são atendidas diariamente na Capital.

Para iniciar o processo no Brasil, o cidadão deve acessar o site gov.br, preencher o formulário e pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU). Atualmente, a taxa comum aplicada à primeira via ou renovação do passaporte custa R$ 257,25.