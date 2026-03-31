Duas colônias de férias do  governo gaúcho no litoral voltarão a receber manutenção

Um dos terrenos tem 11 mil metros quadrados. Sindicato dos Servidores do Daer (SISDAER) / Divulgação

Desocupadas desde 2018, duas colônias de férias do governo do Estado no Litoral Norte voltarão a receber manutenção. Elas estão localizadas em Cidreira e Imbé.

Os dois terrenos são de propriedade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Em Cidreira, são 35 imóveis distribuídos em uma área de 11 mil metros quadrados. Já em Imbé, são 16 habitações.

A autarquia firmou acordo com a Associação Cultural e Recreativa dos Rodoviários do Daer (ACRRDAER), que ficará responsável pela manutenção das colônias de férias. Além de serem usados como descanso para os servidores ativos e inativos da autarquia, os imóveis serão usados como extensão do Museu Rodoviário do Rio Grande do Sul, cuja sede principal será em Porto Alegre.

Dessa forma, segundo a presidente da ACRRDAER, Patrícia da Rosa, as colônias de férias também receberão atividades recreativas e culturais. Muitas das edificações foram vandalizadas e hoje estão em estado precário. Ainda não há informação de quanto será necessário investir nos dois espaços.

— Serão usadas conforme regimento e estatuto da associação, também como colônias, sim. Mas com atividades dirigidas e integradas, para compor o acervo e reservas técnicas. Com atividades de cooperação com instituições de ensino, pesquisa e extensão.

Não serão usados recursos públicos na manutenção das colônias. A associação terá responsabilidade de buscar verba para a utilização dos imóveis.

Em 2023, o Sindicato dos Servidores do Daer (SISDAER) divulgou imagens do abandono da colônia de férias de Cidreira. Na ocasião, o grupo solicitava a posse da administração do local, assim como o terreno de Imbé, que costuma ser ocupado por servidores do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) durante a Operação Verão.