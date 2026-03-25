Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Meio ambiente
Notícia

Definido quem retirará 13 mil pinheiros de parque da Região Metropolitana de Porto Alegre

Remoção é vista como fundamental para recuperar região

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS