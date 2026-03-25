Definido quem retirará 13 mil pinheiros de parque da Região Metropolitana de Porto Alegre

SMAMUS / Divulgação

A Serraria Pica-Pau, de Viamão, será a responsável por retirar 13 mil pinheiros do Parque Saint Hilaire, localizado entre a Capital e a cidade de Viamão. A prefeitura de Porto Alegre fez um leilão em busca de interessados.

A empresa ofereceu pagar R$ 314,5 mil para realizar o corte e o transporte da madeira. As árvores ocupam atualmente 29 hectares do parque. O volume total de madeira corresponde a 13,5 mil metros cúbicos.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), a medida é necessária porque o bioma Pampa (campo nativo) está perdendo espaço para a espécie exótica invasora, também conhecida como Pinus.

Além disso, a "paulatina aposentadoria de servidores inviabilizou a realização do controle do avanço da espécie, comprometendo os serviços de conservação do ambiente natural da unidade de conservação". O corte das árvores é previsto no plano de manejo do parque e consta no Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

Ainda de acordo com a secretaria, o povoamento de pinus ocorreu de forma espontânea, por meio de sementes dispersadas pelo vento provenientes de áreas vizinhas.

A supressão das espécies é apontada como o primeiro passo para a recuperação da área degradada. A venda da madeira ainda resultará em recursos para os cofres públicos.