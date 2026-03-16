Definido novo prazo de obra em ponte da Avenida Ipiranga

Ponte está interrompida desde outubro de 2024. Duda Fortes / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre atualizou os prazos para recuperação de uma importante ponte da Avenida Ipiranga. Devido ao risco de colapso, a estrutura está fechada para o trânsito há um ano e meio.

A ponte da Rua Ramiro Barcelos será totalmente demolida. Uma empresa será contratada para remover a estrutura com defeito e construir uma nova.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), até junho ocorrerá a escolha de quem executará o serviço. Em dezembro, a pasta informava que esse processo seria concluído em abril.

As obras começarão no segundo semestre. Uma avaliação preliminar aponta que a recuperação da ponte custará em torno de R$ 7 milhões.

A obra deve durar seis meses. Dessa forma, a ponte deverá ser liberada para uso em dezembro, se não houver atraso.

A ponte foi bloqueada para obras de reforma. Os trabalhos deveriam durar até fevereiro do ano passado.

No entanto, o desastre climático de 2024 agravou a situação da ponte. Os novos danos na estrutura foram identificados quando a reforma da travessia foi iniciada.

Duas vigas são irrecuperáveis e outras duas já estão comprometidas. Outras seis não apresentavam sinais aparentes de danos. No entanto, os técnicos da secretaria não conseguem estimar por quanto tempo mais elas resistirão.