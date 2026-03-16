Contratação para duplicar segunda parte de estrada da Grande Porto Alegre fica mais cara e é adiada

Buracos e filas são os desafios diários dos motoristas. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

O projeto de duplicação da estrada Caminho do Meio, no trecho de Alvorada, passa por revisão. O governo do Estado decidiu retificar a contratação de quem ficará responsável pela duplicação de 4,3 quilômetros da Avenida Frederico Dihl, entre a Rua Loureiro da Silva e a Avenida Getúlio Vargas.

As propostas seriam conhecidas na quinta-feira (12). No entanto, alguns custos foram revistos, após recomendações de ajustes solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A obra ficará R$ 1,23 milhão mais cara, passando para R$ 48,60 milhões. A disputa só ocorrerá novamente em 6 de maio.

Além da duplicação, a empresa vencedora irá desenvolver o projeto executivo do trecho. Os serviços serão executados em um prazo de um ano e três meses.

O trecho também contará com sistema de drenagem para a água da chuva, nova iluminação pública, ciclovia, calçada, paradas de ônibus, canteiros centrais e mobiliário urbano.

Primeiro trecho

Em Viamão, as obras devem começar entre abril e junho. A empresa Aca, do Rio de Janeiro, irá realizar o serviço.

Ela irá duplicar 11,4 quilômetros, do limite com Porto Alegre até a RS-040, e da RS-040 até a Rua Loureiro da Silva. Neste trecho, serão investidos R$ 138,5 milhões em dois anos e três meses.

Segundo a Secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, a Aca concluiu a definição do traçado final e está analisando o impacto das desapropriações.

Porto Alegre

Sobre o trecho de duplicação em Porto Alegre, na Avenida Protásio Alves, a secretaria informa que uma reunião será realizada nesta quarta-feira (18) com a prefeitura. Essa é a parte do projeto mais atrasada.

As obras envolverão 7,3 quilômetros, entre a Avenida Saturnino de Brito e a divisa com o município de Alvorada, com investimento estimado em R$ 78,2 milhões.

— Sabemos que, muitas vezes, as etapas não avançam na velocidade que todos gostariam, porque existem ritos administrativos que precisam ser cumpridos e um processo constante de articulação entre os órgãos e as prefeituras. Trata-se de um projeto complexo, inserido em um cenário urbano já consolidado, que exige estudos detalhados e cuidadosa análise das áreas residenciais e comerciais existentes — destaca a diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano da secretaria, Tassiele Francescon.

Caminho do Meio

O projeto prevê, ao todo, a duplicação de 23 quilômetros entre Porto Alegre, Alvorada e Viamão. O custo total da obra é projetado em R$ 284,4 milhões.