BR-101: pedágios ficam mais caros nesta semana em Santa Catarina

Passar pelo trecho sul da BR-101 ficará mais caro a partir da 0h de sexta-feira (20). Os pedágios da ViaCosteira serão reajustados.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste na tarifa das quatro praças de pedágio administradas pela concessionária. O valor para carros passará de R$ 2,40 para R$ 3,00 — um aumento de 25%.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (17). O reajuste considera a variação da inflação (IPCA), além de revisões extraordinárias previstas em contrato.
As quatro praças do trecho sul da BR-101 catarinense estão localizadas em Laguna, no km 298; em Tubarão, no km 344; em Araranguá, no km 404; e em São João do Sul, no km 457. Todas são bidirecionais, cobrando tanto no sentido Porto Alegre quanto no sentido Florianópolis.
Novos valores
- Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas = R$ 1,50;
- Automóvel, caminhonete e furgão = R$ 3;
- Automóvel e caminhonete com semirreboque = R$ 4,50;
- Automóvel e caminhonete com reboque = R$ 6;
- Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão = R$ 6;
- Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus = R$ 9;
- Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque = R$ 12;
- Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque = R$ 15;
- Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque = R$ 18;
- Veículos oficiais e do Corpo Diplomático = Isentos.