BR-101: pedágios ficam mais caros nesta semana em Santa Catarina

Concessão está em vigor desde 2020. CCR ViaCosteira / Divulgação

Passar pelo trecho sul da BR-101 ficará mais caro a partir da 0h de sexta-feira (20). Os pedágios da ViaCosteira serão reajustados.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste na tarifa das quatro praças de pedágio administradas pela concessionária. O valor para carros passará de R$ 2,40 para R$ 3,00 — um aumento de 25%.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (17). O reajuste considera a variação da inflação (IPCA), além de revisões extraordinárias previstas em contrato.

As quatro praças do trecho sul da BR-101 catarinense estão localizadas em Laguna, no km 298; em Tubarão, no km 344; em Araranguá, no km 404; e em São João do Sul, no km 457. Todas são bidirecionais, cobrando tanto no sentido Porto Alegre quanto no sentido Florianópolis.

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