Avião de empresário mineiro derrapa e altera operações no aeroporto de Porto Alegre

Um avião monomotor derrapou na tarde desta quarta-feira (25), no Aeroporto Internacional de Porto Alegre. A aeronave Piper Aircraft, de 2011, é de propriedade do empresário mineiro André Gustavo Gontijo Penha.
O modelo foi adquirido em fevereiro pelo empresário. O avião se deslocava nas áreas de acesso à pista principal quando o acidente ocorreu. Ninguém ficou ferido.
O aeroporto Salgado Filho interrompeu as operações de pousos e decolagens entre 17h58min e 18h13min, para a remoção da aeronave.
Cinco voos que se preparavam para pousar precisaram aguardar até a remoção do avião acidentado. Não houve registro de atrasos em partidas
A movimentação foi registrada pelo canal Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos.