Avião de empresário mineiro derrapa e altera operações no aeroporto de Porto Alegre

Avião parou fora da pista, no entanto, devido ao atendimento pelas equipes de apoio, as pistas de taxiamento tiveram alterações na circulação. Arquivo pessoal / Divulgação

Um avião monomotor derrapou na tarde desta quarta-feira (25), no Aeroporto Internacional de Porto Alegre. A aeronave Piper Aircraft, de 2011, é de propriedade do empresário mineiro André Gustavo Gontijo Penha.

O modelo foi adquirido em fevereiro pelo empresário. O avião se deslocava nas áreas de acesso à pista principal quando o acidente ocorreu. Ninguém ficou ferido.

O aeroporto Salgado Filho interrompeu as operações de pousos e decolagens entre 17h58min e 18h13min, para a remoção da aeronave.

Cinco voos que se preparavam para pousar precisaram aguardar até a remoção do avião acidentado. Não houve registro de atrasos em partidas

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