Imóvel que prefeitura pretende vender passa por inspeção para virar museu na Cidade Baixa

Imóvel está fechado há anos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ao mesmo tempo em que a prefeitura de Porto Alegre pretende vender um imóvel na Cidade Baixa, o prédio passa por inspeção que pode transformá-lo em um novo museu em Porto Alegre. Decisões da Justiça vêm impedindo a realização do leilão, originalmente marcado para abril de 2024.

O prédio da antiga Empresa Porto-alegrense de Turismo (Epatur) está localizado na Travessa do Carmo, ao lado do Largo Zumbi dos Palmares. A área compreende 4.363,54 m².

Uma emenda impositiva da vereadora Karen Santos (PSOL) destinou R$ 50 mil para a realização de um laudo estrutural dos prédios localizados no terreno. A empresa Nexos Engenharia foi contratada pela prefeitura para avaliar as condições do imóvel.

O levantamento precisa ser concluído até junho. A ideia é transformar o local no Museu da História e da Cultura do Povo Negro.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap), o Executivo mantém a intenção de realizar o leilão. No entanto, por determinação judicial, ainda não consegue vendê-lo.

De acordo com o juiz José Antônio Coitinho, o valor cultural do prédio para a cidade prevalece sobre uma autorização legislativa de comercialização. Segundo o magistrado, mesmo que não haja uma lei que proteja o imóvel da venda, ele deve ser protegido.

O terreno foi avaliado em R$ 13,65 milhões. O imóvel apresenta dez edificações distintas, como depósito, casa, prédios para a função de escritórios e pavilhão comercial.