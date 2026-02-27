Entorno do CT do Grêmio passa por obras

CT foi inaugurado em 2014 na região. Renan Mattos / Agencia RBS

A Rua João Moreira Maciel, na região do Centro de Treinamento (CT) Luiz Carvalho, do Grêmio, está passando por obras. Os serviços estão sendo realizados pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) e pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Na quinta-feira (26), equipes da prefeitura removeram o excesso de areia junto aos meios-fios. As primeiras intervenções levam em conta a limpeza e manutenção das redes de drenagem urbana. A operação visa melhorar o funcionamento do sistema de escoamento da água da chuva.

Após a conclusão deste serviço, os acostamentos da via serão recuperados. Uma operação tapa-buracos será realizada. Além disso, 200 metros da via também serão asfaltados. O valor do investimento é de cerca de R$ 170 mil.

Ao final dos serviços, a EPTC implantará um novo projeto de sinalização viária no trecho, com a pintura das faixas de tráfego. A recuperação da iluminação pública será realizada pela concessionária IPSul.

Historicamente, a Rua João Moreira Maciel apresenta desgaste no pavimento. A via ao lado do Guaíba costuma ficar constantemente alagada. O CT do Grêmio foi inaugurado em 2014. Em 2017, GZH chegou a apontar sete problemas da via.