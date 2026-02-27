Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Melhorias
Notícia

Entorno do CT do Grêmio passa por obras

Serviço está sendo realizado pela prefeitura

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS