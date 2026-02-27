Cidade da Serra é atendida, rodovia não será duplicada, mas continuará com pedágio

Prefeitura busca diminuir um pórtico de free flow Divulgação / EGR

Nas mudanças previstas para a concessão do bloco de rodovias da Região Metropolitana e da Serra, o Palácio Piratini decidiu reduzir o volume de intervenções e estradas previstas no futuro contrato. O objetivo é diminuir o valor do pedágio, que tem sido criticado por empresários e até aliados do governo.

Uma das alterações é a desistência de duplicar 40 quilômetros da RS-235, entre São Francisco de Paula e Nova Petrópolis. A obra será substituída por ampliação de terceira faixa em alguns trechos.

Segundo o secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi, o pedido foi feito pela comunidade, que se viu preocupada com a possibilidade de a duplicação afetar o turismo, principalmente em Nova Petrópolis.

Mesmo com a mudança, a rodovia continuará com pontos de cobrança. Hoje, com a administração da RS-235 pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), há uma praça de pedágio na estrada.

Pelo novo modelo de concessão, a rodovia terá três pórticos de free flow: um em Nova Petrópolis, um em Gramado e outro em São Francisco de Paula.

— A duplicação envolve a colocação de barreiras na divisão das faixas e isso prejudicaria, na visão deles, o comércio local e os estabelecimentos que ficam na beira da rodovia. Lá continuará tendo cobrança — relata Capeluppi.

O prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Michaelsen, corrobora a informação. O objetivo é não afetar o comércio da região.

— Se nós fizermos a duplicação, vários empreendimentos fecharão. Nós queremos uma rota bonita, que encante o turista. Sugerimos que seja feita a ciclofaixa, para beneficiar o ciclista, o pedestre e o peregrino. O pessoal não quer duplicação, ela não é necessária tendo os pontos de ultrapassagem — destaca Michaelsen.

Sobre a possibilidade de um ponto de free flow na cidade, o prefeito informa que vem buscando para que a cobrança seja unificada com o pórtico de Gramado. O secretário Pedro Capeluppi informa que esse pedido está sendo avaliado. No entanto, se a unificação ocorrer, o valor da tarifa na região e nos demais pontos do bloco de rodovias irá sofrer aumento diante da primeira amostra divulgada.