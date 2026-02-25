Centenas de condutores já foram flagrados cruzando o sinal vermelho em Porto Alegre; veja vídeo

Há três semanas, quem passa o sinal vermelho em dois cruzamentos de Porto Alegre tem sido flagrado. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), centenas de condutores já foram flagrados pelos radares.

Radares instalados nos dois pontos - Protásio Alves com Vicente da Fontoura e Princesa Isabel com Bento Gonçalves - registraram as infrações. Nos três vídeos, um carro e duas motos ultrapassam o sinal vermelho em plena luz do dia.

Até sábado, as ocorrências não geram multa. A EPTC tem enviado correspondência, pelos Correios, aos proprietários dos veículos, alertando sobre a conduta indevida.

"Assim, este comunicado NÃO constitui Notificação de Infração de Trânsito e NÃO gera penalidade, multa ou pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Trata-se de uma ação voltada à orientação dos condutores, com o propósito de incentivar a adoção de comportamentos mais seguros no trânsito", diz trecho do documento.

A partir de domingo, no entanto, as infrações passam a gerar multa. A ocorrência é considerada gravíssima e custa R$ 293,47. O motorista também leva 7 pontos na carteira.

Mais três

Em março, mais três cruzamentos terão os radares instalados. Um dos pontos a serem monitorados fica na Avenida Oscar Pereira com Avenida Coronel Aparício Borges, zona leste da cidade. Na Zona Sul, o cruzamento da Avenida Nonoai com a Rua Dr. Campos Velho ganhará os chamados caetanos.

O terceiro será posicionado na Avenida Farrapos com a Rua Santo Antônio. Ao todo, 16 pontos da cidade ganharão os equipamentos ao longo dos próximos meses.

Madrugada

As infrações serão registradas, inclusive durante a madrugada, se os condutores não seguirem as orientações da EPTC. Só será permitido cruzar o sinal vermelho entre 23h e 4h59 se as regras a seguir forem respeitadas:

O condutor deverá reduzir a velocidade a fim de zelar pela segurança de veículos e pedestres que passam pelo cruzamento;

A prioridade de passagem será do veículo que estiver com sinal verde ou amarelo;

Caso exista sinaleira de pedestre e ela estiver verde, a prioridade para atravessar o semáforo será de quem estiver a pé;

Os veículos que passarem o sinal vermelho não podem trafegar a mais de 30 km/h no cruzamento. A medição da velocidade será feita naqueles pontos em que os radares, também chamados de caetanos, estiverem em funcionamento.

Primeiros 15 cruzamentos monitorados