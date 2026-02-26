"Cada vez que a gente empurra para a frente, mais caro vai ficar", diz secretário sobre novos pedágios no RS

Proposta para a RS-118 é uma que sofrerá alteração. Duda Fortes / Agencia RBS

As mudanças que ocorrerão no bloco de rodovias estaduais da Região Metropolitana e da Serra não impedirão que o leilão seja realizado ainda em 2026. A afirmação é do secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi.

"Não podemos postergar essa decisão. Nós estamos falando de investimentos que já precisavam ter sido feitos há muitos anos. A cada vez que a gente empurra isso para a frente, mais caro vai ficar", destacou Capeluppi, que concedeu entrevista ao Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (26).

As alterações já eram admitidas pelo governo gaúcho desde o ano passado. A intenção do governo é concluir as mudanças em março, repassar a documentação para avaliação do Tribunal de Contas do Estado e lançar o edital no primeiro semestre.

O objetivo é reduzir o valor do pedágio, considerado elevado. O teto da tarifa deve reduzir R$ 0,02 por quilômetro rodado — de R$ 0,21 para R$ 0,19.

"O preço do pedágio vai variar de acordo com a quantidade de obras que precisam ser feitas nas rodovias. E as características das nossas rodovias estaduais exigem um investimento robusto. Estamos falando de rodovias que não têm nem acostamento. Se temos que investir muito, é uma consequência direta ter uma tarifa mais alta. Uma maneira de se reduzir o valor da tarifa é reduzir o conjunto de obras. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter a preocupação de garantir obras que sejam importantes", destacou Capelupi.

Mudanças

As alterações previstas incluem a substituição da duplicação pela ampliação de faixas na RS-466 e na RS-235, na Serra, e na RS-020, que liga a Região Metropolitana à Serra. A mudança, segundo o governo, atende ao pedido das comunidades impactadas.

Além disso, a RS-040, entre Viamão e o litoral, será retirada do plano de concessão. Dessa forma, a partir de 2027, a rodovia deixará de ter pedágio e será administrada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

A RS-118, que não terá pedágio, será devolvida ao Daer após a conclusão da duplicação prevista para ocorrer entre Gravataí e Viamão. Essa intervenção é programada para iniciar em 2035 e ser entregue em 2036.

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