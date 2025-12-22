Um ano depois, divulgadas novas informações sobre acidente de avião que matou 11 pessoas em Gramado

Avião caiu sobre pousada no dia 22 de dezembro de 2024. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A queda do avião que vitimou 11 pessoas em Gramado completou um ano nesta segunda-feira (22). O acidente aconteceu em uma das regiões mais movimentadas da cidade, durante o festival que mais traz turistas para a serra gaúcha.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulgou novas informações sobre a queda. Até agora, aproximadamente 50% da investigação foi realizada.

Os profissionais ligados à Força Aérea Brasileira ainda fazem coleta de dados sobre os componentes e do sistema da aeronave Piper Cheyenne, do empresário Luiz Cláudio Galeazzi, que a pilotava. Também são avaliadas questões de segurança da operação, do sistema e componentes, da manutenção e reparos da aeronave.

A investigação prossegue nos Estados Unidos, na sede da empresa fabricante do motor do avião, com participação dos técnicos do Cenipa. Em fevereiro, a peça será aberta com o objetivo de tentar identificar alguma falha que possa ter ocasionado a queda.

A Polícia Civil aguarda a conclusão da investigação do Cenipa para também concluir o seu inquérito.

Possíveis causas

Um relatório preliminar do Cenipa, divulgado em janeiro, apontou duas possíveis causas. A primeira delas identificou que a aeronave colidiu com um obstáculo, apesar de os sistemas estarem operacionais.

Segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), da Força Aérea Brasileira, em geral, este tipo de acidente tem como principal fator contribuinte o incorreto conhecimento, por parte do piloto, da real situação de sua aeronave em relação ao solo ou a obstáculos no terreno.

No momento do acidente, uma forte cerração atingia o aeroporto de Canela, de onde a aeronave partiu. O estabelecimento não tem estação meteorológica. Também não há torre de controle que pudesse fornecer autorização para pouso e decolagem.

Dessa forma, a decisão de prosseguir viagem foi do piloto. O empresário Luiz Cláudio Galeazzi pilotava o avião.

A outra causa apontada se refere à perda de controle em voo. Segundo definição da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), esse problema ocorre quando há um desvio extremo da trajetória do voo desejada.

Na época do acidente, especialistas ouvidos pela coluna disseram que o avião não deveria ter decolado. A cerração naquele dia não recomendava que houvesse voo e pode ter contribuído para a desorientação espacial do piloto.

A aeronave não tinha caixa-preta. Também não havia sistema de gravação de áudios.

O acidente

O acidente aconteceu próximo à Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central. A aeronave, de prefixo PR-NDN, decolou de Canela às 9h15min e tinha como destino Jundiaí (SP).

Três minutos depois, o avião fez uma forte curva à direita, colidindo com a chaminé de um prédio em construção. Em seguida, bateu em uma casa e em uma loja de móveis.

No momento do acidente, 10 pessoas da família Galeazzi estavam a bordo do avião com motor a hélice. Todas morreram.

Os destroços também atingiram uma pousada, ferindo gravemente duas pessoas com queimaduras. Uma das vítimas, a camareira Lizabel de Moura Pereira, morreu três meses após ser internada. Outras 17 pessoas, que estavam na região onde a aeronave caiu, ficaram feridas.