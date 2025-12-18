Radar multará quem passar sinal vermelho em Porto Alegre a partir de janeiro

Infrações serão registradas inclusive na madrugada. Jessé Giotti / Agencia RBS

Uma reunião na quarta-feira (17) definiu o início da instalação dos equipamentos que vão multar quem passar o sinal vermelho em Porto Alegre. O encontro foi realizado entre representantes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e da Talentech, de São Paulo, que venceu a licitação.

A ordem de início da instalação dos chamados caetanos será assinada na próxima semana. A partir desta data, a empresa tem prazo máximo de cinco meses para posicionar 15 radares. Os outros três caetanos serão instalados a partir de um ano de contrato.

Mas, segundo a EPTC, dois dos cruzamentos mais perigosos da Capital já terão os radares em operação a partir de janeiro. Os locais, porém, ainda não foram decididos (veja a relação completa abaixo).

As infrações serão registradas, inclusive na madrugada, se os condutores não seguirem as orientações da EPTC. Só será permitido cruzar o sinal vermelho entre 23h e 4h59 se as regras a seguir forem respeitadas:

O condutor deverá reduzir a velocidade a fim de zelar pela segurança de veículos e pedestres que passam pelo cruzamento; A prioridade de passagem será do veículo que tiver a sinaleira verde ou na cor amarela para si; Caso exista sinaleira de pedestre e ela estiver verde, a prioridade para atravessar o semáforo será de quem estiver a pé; Os veículos que passarem o sinal vermelho não podem trafegar a mais de 30 km/h no cruzamento. A medição da velocidade será feita naqueles pontos em que os radares, também chamados de caetanos, estiverem em funcionamento.

As câmeras utilizadas para identificação dos veículos e suas placas deverão obrigatoriamente capturar imagens coloridas durante o dia e poderão capturar imagens monocromáticas à noite.

A multa é considerada gravíssima e custa R$ 293,47. O motorista também leva 7 pontos na carteira.

O contrato terá duração de dois anos e meio. Pelo período, a empresa irá receber R$ 14,38 milhões.

Primeiros 15 cruzamentos monitorados