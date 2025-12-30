Qualidade do asfalto monitorado por IA bate recorde em Porto Alegre; saiba quais vias estão em melhor e pior estado

Até agora, 85% das vias da cidade foram fiscalizadas. Alex Rocha / PMPA/Divulgação

Em uso há um ano e dois meses, o Sistema de Gestão Integrada de Pavimentos de Porto Alegre (Gipav-POA) bateu o seu recorde na qualidade do asfalto. Dados atualizados apontam que 58,18% das vias asfaltadas da Capital estão em boas ou ótimas condições.

Em novembro de 2024, na primeira parcial divulgada, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) contabilizava 53,6% do pavimento nestas condições.

O programa usa inteligência artificial para monitorar ruas e avenidas. As ocorrências detectadas geram solicitações automáticas para atendimento das equipes que trocam o asfalto, acelerando a resposta.

O levantamento aponta ainda que 25,35% das vias estão em condição regular e 16,48% em mau estado. Desde outubro de 2024, quando o mapeamento começou, os veículos já percorreram aproximadamente 85% das vias de Porto Alegre. Desse total, 95% eram asfaltadas.

— O uso da inteligência artificial trouxe mais celeridade no mapeamento dos locais que necessitam de requalificação asfáltica de maneira mais assertiva. Aliado ao aumento da produção de usinas podemos chegar a um percentual elevado de vaias em ótimas e boas condições. Dois recordes que estão relacionados, junto à eficiência das nossas equipes — destaca o secretário da Smsurb, Vitorino Basseggio.

Melhores e piores

Duas avenidas se destacam por terem o melhor pavimento das vias pesquisadas. A Edgar Pires de Castro, na Zona Sul, e a Edvaldo Pereira Paiva, na região central, foram consideradas pelo Gipav como vias em ótimas ou boas condições.

Por outro lado, a Rua Dr. Manoel José Lopes Fernandes, na Vila João Pessoa, está em péssimas condições. A via tem 879 metros.

Em 2025, a prefeitura executou serviços de pavimentação e recuperação em 136 vias de diferentes regiões da cidade. Ao todo, 60 quilômetros passaram por obras, totalizando um investimento de R$ 48 milhões.

Como funciona

O sistema identifica buracos, fissuras, remendos e defeitos em tampas de bueiro a partir de sensores e câmeras instalados em veículos. O monitoramento é feito por 30 carros de aplicativo.

Outros dois veículos da prefeitura são usados para avaliar, inclusive, os corredores de ônibus da cidade. O investimento é de R$ 2,85 milhões por ano, em contrato de dois anos.