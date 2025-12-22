Prometida para ser entregue em seis meses, obra na Serra é adiada para o fim de 2027

Dos 17 quilômetros, cinco já estão prontos. Sultepa / Divulgação

O término da pavimentação de 17 quilômetros da RS-427, em Cambará do Sul, foi novamente alterado. O anúncio foi feito pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Agora, a obra só será finalizada em dezembro de 2027. À colunista Giane Guerra, o secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, havia informado que a obra ficaria pronta até a metade do ano que vem.

Depois de anos de espera, o serviço na Estrada do Itaimbezinho - como o trecho também é conhecido - foi iniciado em junho de 2024. A pavimentação deveria ser concluída até abril de 2025.

No entanto, em fevereiro, a data de conclusão da construção foi ampliada para o fim de 2026. A pavimentação beneficiará quem visita o Parque Nacional Aparados da Serra e poderá impulsionar o movimento nos cânions.

A Sultepa é a responsável pelo serviço. Segundo o presidente da empresa, Ricardo Portella, dos 17 quilômetros, cinco já estão prontos e em uso.

As obras prosseguem em outros sete quilômetros. E os últimos 5 quilômetros ainda necessitam de licença ambiental da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Apesar de ter alterado o prazo para fim de 2027, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), estima que toda a obra será finalizada até dezembro de 2026, mesmo no trecho que ainda não tem licença ambiental.