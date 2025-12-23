Ponte da Avenida Ipiranga será totalmente demolida; veja prazos

Estrutura está bloqueada há um ano e dois meses. Duda Fortes / Agencia RBS

A Avenida Ipiranga vai ganhar uma nova ponte. Com risco de colapso, a atual estrutura será totalmente demolida.

Em novembro, a coluna já havia informado que metade da ponte da Rua Ramiro Barcelos seria removida. A prefeitura ainda avaliava se pouparia o restante da estrutura.

Duas vigas são irrecuperáveis e outras duas já estão comprometidas. Outras seis não apresentavam sinais aparentes de dano. No entanto, os técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) não conseguem estimar por quanto tempo mais elas resistirão.

A montagem do edital deverá ser concluída em até 30 dias. A prefeitura ainda está fechando o orçamento e avalia se irá realizar uma contratação emergencial.

A intenção é selecionar a empresa executora até abril, mês previsto para o início da demolição. A obra deve durar seis meses.

Desta forma, a ponte poderá ser liberada para uso até outubro. A estimativa é que a nova estrutura tenha uma vida útil de 50 anos.

— A nova ponte vai ser muito melhor, mais moderna, mais resiliente. Não podemos descartar novas cheias como a de maio de 2024 — projeta o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores.

A ponte foi bloqueada para obras em outubro de 2024. Os trabalhos deveriam durar até fevereiro.

Mas o desastre climático do ano passado agravou a situação da ponte. Os novos danos na estrutura foram identificados quando a reforma da travessia foi iniciada. A prefeitura chegou a adiar o término da reforma para outubro de 2025.