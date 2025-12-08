Obra icônica: prédio que ocupará lugar do Esqueletão terá até 14 andares 

O antigo imóvel tinha 19 pavimentos. Alex Rocha / PMPA/Divulgação

Dois meses após a conclusão da demolição do Esqueletão, a prefeitura de Porto Alegre divulgou alguns detalhes sobre como será o prédio que ocupará o espaço deixado pelo prédio do Centro Histórico. A nova obra será icônica, nas palavras do secretário municipal de Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer.

O projeto ainda precisará ser desenvolvido. Mas o que a prefeitura já sabe é o tamanho máximo que o prédio terá: de 12 a 14 andares - o Esqueletão tinha 19 pavimentos. O tamanho foi pensado para haver harmonia com as construções já existentes.

Para realizar a construção planejada, além de toda a área já liberada pela demolição, outros imóveis da esquina da Avenida Otávio Rocha com a Rua Marechal Floriano Peixoto deverão ser declarados de utilidade pública. Quando isso acontece, o proprietário precisa vender o terreno ao município, o que se discute são apenas os valores da negociação.

Na movimentada esquina, a prefeitura pretende construir um centro de convivência multiuso, com espaço para atividades culturais, esportivas e de lazer. Também é projetado um local para atendimento à saúde da população, creche para os filhos dos trabalhadores do Centro Histórico, além de local para realização de diversos cursos.

— Precisará ser um projeto icônico. Queremos que seja bonito. Que tenha espaço para creche, escolas de dança e línguas. Quem oferecer seus serviços no local precisará destinar vagas para a prefeitura — projeta Schirmer.

O projeto será lançado em 2026 e precisará ser concluído até 2029. A obra será financiada com recursos da Cooperação Andina de Fomento (CAF).

Às 17h desta segunda-feira (8), a prefeitura irá detalhar a obtenção de empréstimos, nacionais e internacionais, que permitirão a realização de mais de 300 obras nos próximos quatro anos com mais de R$ 7 bilhões de investimentos.