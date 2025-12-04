Novos caças argentinos passarão pelo espaço aéreo gaúcho nesta semana

Aviões eram usados pelo governo da Dinamarca e custaram R$ 1,59 bilhão. Programa F-16M / Divulgação

Os primeiros seis caças argentinos F-16 comprados em 2024 na Dinamarca chegaram ao Brasil na quarta-feira (3). Da Base Aérea de Natal, os aviões partirão para a Argentina na sexta-feira (5).

No domingo (7), haverá uma cerimônia oficial de apresentação das aeronaves, com a presença do presidente Javier Milei. Os caças farão um voo rasante sobre a cidade de Buenos Aires.

A Força Aérea Brasileira (FAB) autorizou estes deslocamentos no seu território. No Rio Grande do Sul, os aviões passarão na sexta-feira (5).

Este é o primeiro lote de 24 caças, adquiridos ao custo total de 300 milhões de dólares (R$ 1,59 bilhão). Segundo o Ministério da Defesa da Argentina, as aeronaves têm capacidade de interceptação supersônica e irão fortalecer a defesa do espaço aéreo nacional.