Nova obra pretende diminuir acidentes em rodovia da Região Metropolitana

Um dos pontos que mais registra acidentes na RS-118 é o acesso para Alvorada, pela Estrada Passo dos Negros. O trecho da rodovia é de pista simples.
A travessia de veículos no local costuma ocasionar diversos acidentes. Em novembro, por exemplo, uma colisão entre um ônibus e uma carreta deixou 22 pessoas feridas.
Quando a rodovia for repassada para a iniciativa privada, o trecho em questão será duplicado. Até lá, uma solução paliativa está sendo planejada.
O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) está realizando um estudo para a construção de uma rótula no local. O orçamento está em elaboração e deverá ser finalizado entre abril e junho de 2026.
Não serão usados recursos públicos na obra. O governo pretende contar com investimento privado, por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA).
A parceria permite que 5% do valor da arrecadação do ICMS das empresas interessadas seja destinado à obra. A duplicação em um trecho da RS-030 é uma das construções que usa este programa.