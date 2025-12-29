Nova obra pretende diminuir acidentes em rodovia da Região Metropolitana

Cruzamento de veículos é causa de muitos acidentes na rodovia Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um dos pontos que mais registra acidentes na RS-118 é o acesso para Alvorada, pela Estrada Passo dos Negros. O trecho da rodovia é de pista simples.

A travessia de veículos no local costuma ocasionar diversos acidentes. Em novembro, por exemplo, uma colisão entre um ônibus e uma carreta deixou 22 pessoas feridas.

Quando a rodovia for repassada para a iniciativa privada, o trecho em questão será duplicado. Até lá, uma solução paliativa está sendo planejada.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) está realizando um estudo para a construção de uma rótula no local. O orçamento está em elaboração e deverá ser finalizado entre abril e junho de 2026.

Não serão usados recursos públicos na obra. O governo pretende contar com investimento privado, por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA).