Mesmo antes de concluída, primeira rampa de escape do RS já evita acidentes com caminhões 

Caminhões estavam com problema nos freios. Ascom EGR / Divulgação

A primeira rampa de escape do Rio Grande do Sul ainda nem foi concluída e já está evitando acidentes. A estrutura está sendo construída pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) no quilômetro 88 da RS-129, entre Muçum e Vespasiano Corrêa.

A obra será finalizada até 15 de dezembro. No entanto, dois acidentes foram evitados por volta do meio-dia desta quarta-feira (3). Ambos os veículos apresentaram problemas nos freios e usaram a caixa de brita instalada no acostamento da rodovia.

— Um dos dois veículos estava em baixa velocidade. Mas, no outro caso, com certeza, sem a caixa de brita, o caminhão acabaria capotando. Quão mais rápido ele estiver, mais rápido ele vai atolar — destaca o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr.

O dispositivo de segurança foi construído em um trecho de declive acentuado. A região registrava acidentes envolvendo caminhões.

Pelo menos seis acidentes nos últimos anos foram registrados no local. Os últimos deles resultaram na morte de caminhoneiros.

Desde 2021, a EGR buscava encontrar uma solução para evitar as ocorrências. Houve reforço na sinalização, o que não foi suficiente para evitar os acidentes.

A caixa de brita tem 700 metros de extensão, 50 metros de pavimento asfáltico nas duas extremidades da estrutura e um muro de anteparo, que atuará como barreira de contenção final.

Nos próximos dias, serão instalados 300 tonéis com água e serão executadas a pintura e a sinalização horizontal e vertical. O investimento total chega a R$ 770 mil.

— Esta é uma estrutura essencial para a segurança dos motoristas. Estamos no caminho certo e próximos de finalizar um equipamento que vai salvar vidas — avalia o secretário estadual de Logística e Transporte, Juvir Costella.