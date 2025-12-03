Menos cinco quilômetros: nova estrada encurtará caminho na serra gaúcha 

Os motoristas da Serra vão ganhar uma nova estrada asfaltada que servirá de alternativa à BR-116. A via vai servir de opção de deslocamento entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul.

Chamada Estrada dos Pomeranos, a via tem aproximadamente um quilômetro, mas será ampliada em mais 3,7 quilômetros. A via fica na localidade de São José do Caí.

A ampliação da estrada receberá R$ 17,2 milhões em recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3) pelo governo gaúcho.

A obra começou a ser executada em maio com recursos da iniciativa privada. Segundo o prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Michaelsen, R$ 1,5 milhão foi arrecadado e está sendo usado para alargar a via.

Este recurso terminará em dezembro. Por isso, o anúncio feito pelo governo do Estado em liberar nova verba era muito aguardado e foi comemorado.

A projeção é que a estrada encurtará em cinco quilômetros a distância entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. Segundo Michaelsen, além de ser mais segura que a BR-116, a via ainda terá ciclofaixa e calçada para pedestres.

A obra já conta com licença ambiental. Agora, com recursos públicos, a prefeitura irá realizar uma licitação para contratar a empresa que irá concluir a ampliação.

A expectativa é que o restante da obra seja finalizado em até cinco meses. Se os prazos forem cumpridos, a estrada será aberta ainda em 2026.

— Tomamos a obra como nossa prioridade número um. Mobilizamos as entidades e os empresários da nossa cidade. Será o maior recurso que o município receberá na sua história destinado para uma única obra — avalia Michaelsen.