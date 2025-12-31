Melo confirma que passagem de ônibus voltará a aumentar em 2026

Tarifa ficou congelada entre 2021 e 2024. Alex Rocha / PMPA

A passagem de ônibus em Porto Alegre vai voltar a subir no ano que vem. A afirmação foi feita pelo prefeito Sebastião Melo em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (31).

Por contrato, o aumento deve ocorrer em 1º de fevereiro. Contudo, a aplicação do novo valor costuma ser adiada.

O percentual de reajuste ainda não foi definido. Melo destacou que tentará evitar um reajuste superior à inflação.

— Esse cálculo ainda não está feito. Vou ter que ter reajustar a passagem, mas vou fazer um esforço enorme (sobre não aumentar tanto) — destaca o prefeito.

Melo garante que a prefeitura continuará colocando dinheiro público para subsidiar a tarifa. Em 2025, a administração municipal investirá entre R$ 240 milhões e R$ 250 milhões no sistema.

O montante supera o de 2024, ano em que o investimento já havia sido recorde. Ano passado, R$ 180 milhões foram repassados pela prefeitura para subsidiar o preço da passagem.

No entanto, para garantir o repasse, Melo exigirá das empresas que ônibus menores sejam colocados na operação fora do horário de pico. Segundo o prefeito, se não houvesse subsídio, a passagem estaria custando aproximadamente R$ 9,00 em Porto Alegre.

Ouça a entrevista de Melo