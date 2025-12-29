Lançada contratação para retomar construção da nova ponte do Guaíba

Falta concluir quatro alças da travessia Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após cinco anos parada, a construção da nova ponte do Guaíba será retomada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) lançou a contratação da empresa que ficará responsável pelo término da obra.

As propostas serão conhecidas em 1º de abril. Vencerá a disputa quem se oferecer para realizar as obras por um custo menor, a partir de R$ 554,84 milhões.

Se não houver contestação administrativa ou jurídica do resultado da escolha, os trabalhos poderão ser retomados no início do segundo semestre de 2026. Os serviços deverão durar até três anos.

Mas as obras das novas alças serão executadas imediatamente após a ordem de início. Elas deverão ser concluídas em um prazo máximo de um ano e meio.

Com relação à atual estrutura, a empresa vencedora fará uma avaliação das peças. Aquelas que precisam ser recuperadas passarão por intervenção.

Enquanto isso, 223 casas que estão posicionadas no local das novas alças já foram demolidas na região das vilas Areia, Coobal, Voluntários e Tio Zeca. Faltam ainda outras 362 residências.

Em 2021, o governo federal incluiu a obra em um estudo de nova concessão. Somente em julho de 2024, o Dnit voltou a assumir o término da construção.

A União ainda pretende repassar a nova ponte, assim como a BR-290, para a iniciativa privada. Quando isso ocorrer, o Dnit seguirá responsável pelo término da obra e a empresa vencedora da concessão fará a conservação da estrutura.

A obra foi iniciada em 2014. Contratualmente, havia previsão de que fosse concluída em 2017. Ela foi inaugurada parcialmente em 2020. Até agora, foram investidos R$ 769 milhões na construção.

Alças restantes

A alça de quem sai da Avenida Castello Branco para Eldorado do Sul é a principal (veja o mapa abaixo). Mas também precisam ser construídos o acesso de quem vem de Gravataí pela freeway e vai para o Humaitá, a alça de quem vem de Eldorado do Sul e vai para o mesmo destino, e o sentido contrário, de quem sai do bairro e vai para Eldorado do Sul.

Outras obras

Além da construção das quatro alças, o novo contrato irá prever mais duas novas intervenções. A primeira delas é um acesso de entrada e saída da nova ponte na região da Ilha Grande dos Marinheiros. A enchente mostrou que os moradores tiveram dificuldade para deixar a localidade, principalmente porque não havia ligação com a travessia.

O Dnit pretende também que sejam construídas proteções em volta dos pilares da nova ponte dentro do Rio Jacuí. Estas estruturas servem para proteger a travessia da colisão de embarcações.

Promessas não cumpridas

Em março de 2024, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, chegou a dizer que a construção da nova ponte do Guaíba seria retomada até junho. Ele prometeu que a obra ficaria totalmente finalizada 12 meses depois.

Antes disso, em 2020, o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu que as quatro alças restantes seriam finalizadas em 2021. A promessa foi feita quando a travessia foi inaugurada parcialmente.

Já em 2018, o então ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, prometeu que a nova ponte do Guaíba já seria usada no final daquele ano. A obra só foi parcialmente liberada dois anos depois.