Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Passarela do samba
Notícia

Governo Melo inicia processo que repassará sambódromo para a iniciativa privada

Prefeitura irá investir R$ 2,51 milhões

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS