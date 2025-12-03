Governo Leite pode perder recursos federais de importante obra de reconstrução no RS 

Imagem de como será a nova ponte prevista. Governo do RS / Reprodução

Há mais de 30 dias, as empresas que vão construir uma nova ponte no Vale do Taquari estão escolhidas. Mesmo assim, o governo do Estado ainda não assinou o contrato que permitirá o início da obra.

A travessia será erguida entre a RS-129 e a RS-130 e vai ligar os municípios de Cruzeiro do Sul e Estrela. A construção tem prazo de execução de um ano e meio.

Se a obra iniciar em dezembro, ficará pronta em junho de 2027. Ou seja, o consórcio Novo Vale - composto pelas empresas Cidade, Traçado e Sultepa - precisará concluir a obra em maio de 2027, um mês antes do prazo limite.

Essa antecedência é necessária para que o governo gaúcho não perca a verba federal. Isso porque a dívida pública com a União voltará a ser paga daqui a 18 meses.

A partir de junho de 2027, então, o Palácio Piratini não terá mais esse dinheiro para a obra. Se quiser concluir a obra, terá de injetar recursos próprios ou terminar a construção antes do prazo previsto.

Essa antecedência não é vista em construção pública de infraestrutura sob competência do governo do Estado há mais de 20 anos. Pelo contrário, o que se percebe é que os prazos dados são sempre ampliados.

Segundo o secretário estadual da Reconstrução, não há nada de errado na contratação, que está seguindo o trâmite normal. Pedro Cappelupi acredita que o contrato será assinado em dezembro.