Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Descida de skate
Notícia

Governo gaúcho confirma ação que neutralizou drone em evento particular no RS

Primeira narrativa oficial deu outra justificativa

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS