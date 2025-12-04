Fechada há três meses mesmo após fim das obras, Usina do Gasômetro é pichada

A Usina do Gasômetro já é alvo de vândalos. O prédio histórico começou a receber as primeiras pichações.

Os rabiscos foram feitos nesta semana em dois pontos diferentes do imóvel. Em um deles, ao lado do Embarcadero, a coluna não identificou câmera de vigilância aparente.

Já no segundo ponto rabiscado, voltado para o trecho 1 da orla, existe um ponto de monitoramento da prefeitura. Segundo o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, patrulhamentos são feitos na região, mas não há informações que os vândalos tenham sido identificados.

O prédio não conta com pintura especial contra esse tipo de ataque. Com isso, será necessário repintar as paredes rabiscadas.

A obra de revitalização do prédio - que custou R$ 25,9 milhões - foi concluída em agosto e os tapumes que cercavam o imóvel foram removidos.

Apesar da revitalização finalizada após cinco anos e meio de trabalhos, a Usina segue fechada. Uma ação na Justiça movida pela Advocacia-Geral da União (AGU) impediu que a prefeitura escolhesse a empresa que ficará responsável pela gestão do prédio.