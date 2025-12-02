Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Era o que faltava
Descoberta disputa por dinheiro para pichar viaduto histórico em obras na Capital

Vândalos já estão fazendo as primeiras tentativas

Jocimar Farina

