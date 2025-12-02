Descoberta disputa por dinheiro para pichar viaduto histórico em obras na Capital

Prefeitura promete entregar a obra no final do ano. Duda Fortes / Agencia RBS

A ousadia dos vândalos não tem limite. A prefeitura de Porto Alegre descobriu uma competição por dinheiro para pichar o viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico, que está sendo revitalizado.

Desde a semana passada, já foram feitas as primeiras tentativas, com pequenas pichações. A avaliação da prefeitura é que os criminosos estão fazendo testes para saber se o viaduto está realmente protegido com um produto antipichação.

Postes e paredes do viaduto nas calçadas da Rua Duque de Caxias e da Avenida Borges de Medeiros receberam os primeiros rabiscos. Quando a pichação é identificada, o serviço de limpeza da estrutura é acionado rapidamente.

Os criminosos já estão sendo monitorados. Câmeras de vigilância foram instaladas na região.

Um programa analisa as imagens e consegue identificar um comportamento suspeito. Um alerta automático é gerado para que as equipes de segurança sejam acionadas.

Pequenas pichações já começaram a ocorrer. Guilherme Gonçalves / Agencia RBS

A obra do viaduto está em fase de conclusão. A promessa é entregar a revitalização até o final do ano.

A pichação nas paredes do viaduto foi um dos problemas combatidos. Como a estrutura é tombada pelo patrimônio histórico, não há permissão para aplicar uma tinta no elevado.