Descoberta disputa por dinheiro para pichar viaduto histórico em obras na Capital

A ousadia dos vândalos não tem limite. A prefeitura de Porto Alegre descobriu uma competição por dinheiro para pichar o viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico, que está sendo revitalizado.
Desde a semana passada, já foram feitas as primeiras tentativas, com pequenas pichações. A avaliação da prefeitura é que os criminosos estão fazendo testes para saber se o viaduto está realmente protegido com um produto antipichação.
Postes e paredes do viaduto nas calçadas da Rua Duque de Caxias e da Avenida Borges de Medeiros receberam os primeiros rabiscos. Quando a pichação é identificada, o serviço de limpeza da estrutura é acionado rapidamente.
Os criminosos já estão sendo monitorados. Câmeras de vigilância foram instaladas na região.
Um programa analisa as imagens e consegue identificar um comportamento suspeito. Um alerta automático é gerado para que as equipes de segurança sejam acionadas.
A obra do viaduto está em fase de conclusão. A promessa é entregar a revitalização até o final do ano.
A pichação nas paredes do viaduto foi um dos problemas combatidos. Como a estrutura é tombada pelo patrimônio histórico, não há permissão para aplicar uma tinta no elevado.
Foi obtida, então, uma autorização para que fosse aplicado um produto sobre o revestimento que permite manter a estrutura original do viaduto e protegê-lo da pichação.