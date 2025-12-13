Definido valor máximo dos custos para exames da CNH

Governo estima que as mudanças possam reduzir em até 80% o custo para tirar carteira de motorista. JEROSenneGs / stock.adobe.com

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) definiu o valor máximo a ser pago pelos exames médicos e psicológicos exigidos para emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de sexta-feira (12).

O somatório dos valores devidos de avaliação de aptidão física e mental e psicológica não poderá exceder o valor máximo de R$ 180. Em alguns Estados, antes da definição, o montante podia ultrapassar R$ 400.

A regra já está em vigor. A decisão vale para todo o país.