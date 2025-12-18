Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Dois anos depois
Definida a data de assinatura do contrato de revitalização do Cais Mauá

Governo confirma derrubada do muro e substituição por projeto mais moderno

