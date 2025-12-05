Construção de nova ponte de R$ 288 milhões do Vale do Taquari começará em março

Imagem de como será a nova ponte. Governo do RS / Reprodução

Depois de mais de 30 dias de tramitação interna no governo gaúcho, enfim, o contrato de construção de uma nova ponte para o Vale do Taquari será assinado nesta sexta-feira (5). A autorização será dada com a publicação extra do Diário Oficial do Estado prevista para o mesmo dia.

Ainda faltará a assinatura da ordem de início do contrato. A expectativa é que essa autorização ocorra nos próximos dias.

A travessia será erguida entre a RS-129 e a RS-130 e vai ligar os municípios de Cruzeiro do Sul e Estrela. O contrato tem prazo de execução de um ano e meio.

O consórcio Novo Vale - composto pelas empresas Cidade, Traçado e Sultepa - é o responsável pela obra. O grupo ofereceu executar o serviço ao custo de R$ 288,57 milhões.

Nos primeiros 30 dias, a empresa deverá entregar os estudos da nova ponte. Já em fevereiro é aguardado o envio dos projetos básico e executivo. Se a documentação for aprovada, a obra em si poderá ser iniciada em março.

Para não perder recursos da construção, o grupo precisará antecipar o prazo de término em um mês, para maio de 2027. Isso porque a dívida pública com a União voltará a ser paga daqui a 18 meses e este dinheiro será redirecionado.