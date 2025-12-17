Concluída obra que acabará com um dos congestionamentos da Região Metropolitana

Às 10h da próxima sexta-feira (19), uma obra que pretende acabar com um dos congestionamentos da Região Metropolitana será inaugurada. O evento terá a participação do governador Eduardo Leite.

Ele irá entregar os viadutos construídos na RS-118 com a Avenida Centenário (RS-030), em Gravataí. A obra está pronta. Apenas alguns ajustes estão sendo feitos, como aplicação sinalização e instalação de guarda-corpo.

— Um grande gargalo da RS-118 foi resolvido com a Avenida Centenário. Resolve um problema de quem entra e sai de Gravataí — destaca o secretário estadual de Logística e Transporte, Juvir Costella.

A intervenção começou em junho de 2022. A previsão inicial era de que o viaduto e a passagem de nível fossem entregues em dezembro do ano seguinte.

O primeiro adiamento passou o prazo para o fim de 2024. Depois da enchente de maio, o Daer alterou novamente a data prevista para junho e setembro de 2025 e, por fim, dezembro.

A construtora Sultepa foi a responsável pela obra. Foram investidos R$ 90,7 milhões.