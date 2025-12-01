Cinco minutos mais rápido: adiada a retomada da velocidade dos trens da Trensurb

Atualmente, veículos trafegam com velocidade entre 30 e 50km/h. Kathlyn Moreira / Agência RBS

A reconstrução das subestações de energia da Trensurb, destruídas na enchente do ano passado, avança. A empresa projeta que, em janeiro, os equipamentos serão religados no trecho de Canoas.

Segundo o diretor-presidente da empresa, Nazur Garcia, em fevereiro já haverá energia suficiente para que os trens possam ganhar mais velocidade. Atualmente, os veículos trafegam com velocidade entre 30 e 50 km/h.

O prazo anterior indicava que essa retomada poderia ocorrer em setembro, entre as estações Niterói e Farrapos. Já entre as estações São Pedro e Novo Hamburgo, a projeção era outubro.

Quando a energia for restabelecida, os trens poderão atingir até 90 km/h. Isso significa que a viagem entre Porto Alegre e Novo Hamburgo poderá ficar entre cinco e seis minutos mais rápida.

— Em janeiro haverá um ganho energético no nosso sistema e vamos iniciar o período de testes. Vamos aumentar a velocidade a partir de fevereiro. Teremos velocidade normal — projeta Garcia.

Já a redução do intervalo entre os trens demorará mais. A Trensurb projeta que isso só ocorrerá entre maio e junho do próximo ano.

Atualmente, as viagens nos horários de pico ocorrem a cada oito minutos. O normal é ter trens passando com até quatro minutos de distância.

Para que o intervalo diminua, é necessário restabelecer a energia na subestação da estação Farrapos, que também está em reconstrução. Quando a obra for concluída, haverá possibilidade de voltar a usar os trens acoplados novamente - em vez de quatro, viagens poderão ser feitas com até oito vagões.