Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Carros voltarão a passar pelo calçadão da Rua dos Andradas

Prefeitura terá de resolver um impasse antes de consolidar a mudança

Jocimar Farina

