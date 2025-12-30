Mudanças já são admitidas pelo governo  gaúcho em futuro contrato de pedágios

Somente uma rodovia teria cinco pontos de cobrança Isaías Rheinheimer / PMEV / Divulgação

Desde que foi lançada, em 28 de outubro, a proposta de instalação de novos pedágios em oito rodovias estaduais da Serra e da Região Metropolitana de Porto Alegre tem provocado uma série de queixas. Políticos, empresários e moradores diretamente afetados pelas cobranças pedem a redução do valor da tarifa e a diminuição no número de pórticos de pagamento do modelo free flow.

Audiências públicas foram realizadas e serviram para ouvir a comunidade. O governo já admite fazer ajustes, mas, segundo o secretário estadual da Reconstrução, Pedro Cappelupi, as modificações serão pontuais.

Estão sendo cogitadas alterações de locais de pórticos e a possibilidade de um ser anexado a outro. A medida não reduziria a tarifa; pelo contrário, haveria uma redistribuição do preço nos outros pontos de cobrança.

Na primeira versão, 23 pontos de cobrança foram planejados. Desse total, cinco foram estimados apenas para a RS-239 e quatro na RS-020, as campeãs em free flow.

O que reduz o preço do pedágio é a diminuição no número e tipo de obras. Trechos que deveriam ganhar duplicação poderão ser trocados por construção de terceira faixa, uma intervenção mais barata.

— O cronograma já está muito arrojado. Mas já posso adiantar que essa mudança não vai diminuir o valor do pedágio pela metade, por exemplo — explica Cappelupi.

Um exemplo é a RS-235, na Serra. Pela previsão original, 40 quilômetros seriam duplicados. Mas a comunidade tem apontado que este tipo de obra dificultará os acessos às edificações às margens da rodovia, que tem uma vocação de comércio.