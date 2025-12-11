Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Agora vai
Notícia

Após impasse de nove meses, definido quem reformará mais quatro casas de bombas de Porto Alegre

Primeira licitação teve resultado contestado na Justiça 

Jocimar Farina

