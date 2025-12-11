Após impasse de nove meses, definido quem reformará mais quatro casas de bombas de Porto Alegre

Por causa da enchente, estádio ficou inoperante por mais de dois meses. Renan Mattos / Agencia RBS

Pela segunda vez em menos de um ano, uma empresa foi escolhida para recuperar quatro casas de bombas em Porto Alegre. A seleção foi realizada nesta quinta-feira (11).

A Drilling Company, do bairro Navegantes, venceu a disputa com outras oito concorrentes. A empresa ofereceu realizar a reforma das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps), do Centro Histórico (17 e 18), do entorno do estádio Beira-Rio (12) e da Vila Minuano, no bairro Sarandi (20).

Pelo período de um ano, a empresa se compromete a reforçar as estruturas ao custo de R$ 45,98 milhões. O valor é R$ 5,18 milhões menor do que o projetado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Desse valor, R$ 38,9 milhões serão aportados pelo Funrigs, o fundo da reconstrução administrado pelo Estado. O restante será via contrapartida da prefeitura.

A principal alteração na estrutura das casas de bombas será a elevação do nível dos quadros de comando e de geradores para uma altura entre seis e sete metros, para que os equipamentos mantenham funcionamento em episódios de cheia na Capital.

Nos tribunais

Essa é a segunda vez que a prefeitura lança a licitação para esse lote de casas de bombas. O primeiro edital foi anulado pelo Dmae, que avaliou que o formato anterior limitava a concorrência.

Insatisfeito, o consórcio que havia vencido o certame recorreu à Justiça. Em outubro, o Tribunal de Justiça acolheu os argumentos da prefeitura e confirmou a validade da revogação.

Outras quatro

Recentemente, a empresa MGM venceu a licitação para reformar outras quatro Ebaps: 5, Humaitá, 6 (Anchieta), 8 (Vila Farrapos) e 10 (Sarandi).