Aos poucos, trecho da orla do Guaíba vai perdendo marcas da enchente de 2024

O trabalho ainda é longo, mas, aos poucos, o trecho da orla do Guaíba, entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias, vai voltando a ganhar forma. A região foi severamente atingida pela enchente de maio de 2024.

Nesta semana, equipes da GAM3 Parks intensificaram as ações de paisagismo na região. O plantio de grama está mudando o visual da parte do passeio ao nível da Avenida Edvaldo Pereira Paiva.

Já a prefeitura executa a recuperação das estruturas que foram danificadas. Os trabalhos começaram há sete meses.

Os espaços de bares e vestiários passam por demolição. Um novo espaço para a Guarda Municipal também está sendo construído. Essa etapa deverá ser finalizada em dezembro.

A segunda etapa será a reconstrução dos bares e banheiros, com estruturas mais resistentes à água. Também serão realizadas melhorias nas instalações elétricas, na climatização, entre outros serviços.

Os vestiários serão ampliados para permitir a instalação de mais sanitários. A área ocupada pelos ambulantes, para venda de bebidas e alimentos, também será revitalizada, com mais pontos de luz, a instalação de ar condicionado em todos os bares, ajustes nas instalações de gás e no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).